Do tragedii doszło w poniedziałek w parku narodowym na terenie łańcucha górskiego Sajan Zachodni w południowej Syberii. 16-latek był pomocnikiem przewodnika grupy turystów i przyniósł im prowiant, po czym zaginął w drodze powrotnej do domu. Dwóch mężczyzn z grupy turystów zaczęło go szukać. Wkrótce znaleźli ciało chłopca, obok którego znajdował się niedźwiedź. Drapieżnik zaatakował turystów i ranił jednego z nich.

Na miejsce wezwano ratowników, którzy ewakuowali grupę. Zwierzę zastrzelili pracownicy parku narodowego.