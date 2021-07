Jak informuje we wtorek portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), rząd federalny chce zmienić przepisy wjazdowe do Niemiec, co może utrudnić podróżowanie osobom, które nie są zaszczepione przeciwko koronawirusowi.

Według informacji RND w przyszłości surowsze przepisy wjazdu będą obowiązywać również wobec krajów, dla których do tej pory nie ustalono klasyfikacji ryzyka ze względu na niskie liczby zakażeń Covid-19. Reklama Każda osoba wjeżdżająca do Niemiec będzie musiała okazać świadectwo szczepienia przeciwko koronawirusowi, dowód wyzdrowienia lub aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa, niezależnie od tego, czy przybędzie do kraju drogą powietrzną, wodną czy lądową. Na razie zasady te dotyczą tylko krajów uznanych za "obszary ryzyka". Ta kategoria po zmianach ma zniknąć. Niepewna przyszłość Europy bez granic. Czy strefa Schengen jest zagrożona? Zobacz również Zmiany dla Polaków? Należy jednak utrzymać kategorie "obszar o wysokiej zachorowalności" i "obszar występowania wariantu wirusa" wraz z określonymi wymogami dotyczącymi kwarantanny - informuje RND. Obecne rozporządzenie wjazdowe wygasa z końcem lipca. Planowane zmiany są obecnie nadal przedmiotem dyskusji w rządzie federalnym. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu - pisze portal. Zmiana ta dotyczyłaby przyjazdów do Niemiec np. z Polski, która nie jest obecnie uznawana za obszar ryzyka, wobec czego przy wjeździe do Niemiec nie trzeba przedstawiać testu czy rejestrować wjazdu.