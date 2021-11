Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) zanotował 16 364 pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa. To najwięcej od marca 2020 r. Rosnąca liczba zakażeń Covid-19 skłoniła także ekspertów z OMT do rekomendacji wprowadzenia zasady, iż przepustkę sanitarną mogłaby otrzymać tylko osoba, która jest zaszczepiona lub wyzdrowiała. Sam negatywny wynik testu nie powinien uprawniać do otrzymania kodu QR, który umożliwiałby np. wejście do restauracji lub na siłownię, uważają członkowie zespołu.

Reklama

Decyzję podejmie premier

Szef RIVM Jaap van Dissel spotyka się w czwartek z ministrem zdrowia Hugo de Jonge i przedstawi mu propozycje zespołu. W piątek premier Mark Rutte ma przedstawić decyzję gabinetu w sprawie ewentualnego wprowadzenia nowych obostrzeń.