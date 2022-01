Właśnie wylądowaliśmy awaryjnie na lotnisku w Düsseldorfie. Samolot #LOT WAW-BRU miał dekompresję na pokładzie. Sytuacja wyglądała dramatycznie, ale została opanowana. Brawo załoga! – napisał na Twitterze Biedroń.



Razem z politykiem Lewicy leciała europosłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukacijewska. To był kiepski lot z masą obaw i strachu. Zamiast w Brukseli wylądowaliśmy w Düsseldorf - opisała w tweecie.

LOT potwierdza awaryjne lądowanie

Samolot, lecący do Brukseli, lądował awaryjnie na lotnisku w Düsseldorfie - poinformował rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. - Po pasażerów zostanie wysłany zastępczy samolot - dodał.

Jak wyjaśnił rzecznik LOT, w samolocie typu Embraer 195 o znakach SP-LNO, wykonującym rejs LO233 z Warszawy do Brukseli, nad terytorium Niemiec doszło do usterki systemu hermetyzacji kabiny. - Kapitan, zgodnie z obowiązującymi procedurami, podjął decyzję o obniżeniu pułapu lotu i lądowaniu w trybie standardowym na lotnisku w Düsseldorfie.

Zaznaczył, że po pasażerów zostanie wysłany zastępczy samolot, który będzie kontynuował rejs do Brukseli. Dodał też, że start z Düsseldorfu do Brukseli możliwy będzie po uzyskaniu zgody na wykonanie tego rejsu - operacje lotnicze na lotnisku Zaventem dozwolone są do godziny 21:50 czasu lokalnego.