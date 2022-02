Do zdarzenia doszło w niedzielę w wielkopolskim Pleszewie. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, ok. godz. 12 w jednym z pomieszczeń biurowych na placu Kościuszki doszło do podwójnego zabójstwa. Dwie osoby nie żyją, trzecia trafiła do pleszewskiego szpitala - poinformowała Kołaska dodając, że na razie policja nie udziela żadnych dodatkowych informacji.

Reklama

Napastnicy uciekli

Z informacji PAP wynika, że czterech lub pięciu napastników uciekło z miejsca zdarzenia szarym samochodem BMW na pleszewskich numerach rejestracyjnych. Mogą mieć przy sobie siekiery, tasaki i kije bejsbolowe. Jak przekazało PAP źródło, w sprawie może chodzić o gangsterskie porachunki.

Rzecznik prasowy szpitala w Pleszewie Ireneusz Praczyk potwierdził, że osoba, która trafiła do szpitala, to 41-letni mężczyzna, który wymaga hospitalizacji.