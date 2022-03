Chłań oznajmił, że okupanci telefonują do jego kolegów z pytaniem, czy są gotowi do współpracy. "Kategorycznie odmówiłem. Apeluję do wszystkich deputowanych rady obwodowej (…) Stworzenie +Chersońskiej Republiki Ludowej+ przeobrazi nasz kraj w beznadziejną dziurę pozbawioną życia i przyszłości. Nie dajcie im żadnego głosu! Nie dajcie im możliwości legitymizowania +Chersońskiej Republiki Ludowej+” – napisał Chłań.

OBWIESZCZENIE rosyjskiej armii

W kontrolowanym przez siły rosyjskie Chersoniu armia okupacyjna - jak sama obwieściła w piątek – zamierza wprowadzić system komendantur, by "podtrzymywać porządek”.