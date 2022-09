"Sytuacja na naszym obszarze operacyjnym pozostaje trudna, ale jest pod kontrolą (ukraińskich) sił obronnych. Siły wroga w dalszym ciągu prowadzą działania wojenne bez znacznych zmian w składzie i pozycji ich jednostek. By chronić się przed działaniami naszych jednostek, zdalnie minują trasy prowadzące do ich pozycji" - napisano w komunikacie dowództwa. W ciągu ostatniej doby ukraińskie samoloty przeprowadziły 24 uderzenia na pozycje rosyjskich wojsk, punkty dowodzenia, ośrodki logistyczne i szlaki transportowe. Ukraińskie jednostki artyleryjskie i rakietowe uderzały zaś we wrogie punkty sterowania dronami, stacje walki elektronicznej, radary, systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej.

Zniszczono mosty i przeprawy

Utrzymywanie leżących w obwodzie chersońskim mostów przez Dniepr, kachowskiego i dariwskiego, pod kontrolą ogniową uniemożliwiło Rosji użycie ich do transportu sprzętu i amunicji, a most pontonowy ustawiony przez wroga w okolicach Dariwki został zniszczony – ogłosiło dowództwo operacyjne Południe.

Łącznie minionej doby w atakach sił ukraińskich zginęło 201 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono 12 czołgów T-72, ciężki miotacz ognia Sołcepiok, system przeciwlotniczy Buk, pięć haubic Msta, armatohaubicę Akacja i kilka sztuk innego sprzętu, a także sześć rosyjskich składów amunicji – przekazał Ukrinform