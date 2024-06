W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 37,06 proc. głosów, PiS - 36,16 proc., Konfederacja - 12,08 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 6,91 proc., a Lewica - 6,03 proc. - wynika z informacji podanej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. KO uzyskała 21 mandatów, PiS uzyskał 20 mandatów, Konfederacja uzyskała 6 mandatów, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) wraz z Lewicą uzyskały każda po 3 mandaty.

Reklama

Niezadowolenie przewodniczącego Polski 2050

Marszałek Sejmu, przewodniczący Polski 2025 Szymon Hołownia nie jest zadowolony z wyników wyborów. O swoim niezadowoleniu poinformował w poniedziałek na platformie X. "Dziękuję za każdy głos na Polskę 2050 i Trzecią Drogę. To nie jest wynik, z którego jestem zadowolony. W agresywnej, spolaryzowanej kampanii, w której liczyło się tylko to, która partia wygra, nie było miejsca na rozmowę o ludziach, o rozwiązaniach dla rozwoju Polski" - napisał w mediach społecznościowych Hołownia. W jego ocenie, to właśnie z tego powodu połowa wyborców z października została w domach. Wracamy do pracy - dodał.

Reklama

Kto z Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) uzyskał mandat

Z list Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) mandaty uzyskali: Krzysztof Hetman, Michał Kobosko oraz Adam Jarubas.