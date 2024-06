W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 37,06 proc. głosów, PiS - 36,16 proc., Konfederacja - 12,08 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 6,91 proc., a Lewica - 6,03 proc. - wynika z informacji podanej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. KO uzyskała 21 mandatów, PiS uzyskał 20 mandatów, Konfederacja uzyskała 6 mandatów, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) wraz z Lewicą uzyskały każda po 3 mandaty.

Najlepszy wynik Lewicy?

Krzysztof Śmiszek (Lewica) uzyskał 70 tys. 363, co przełożyło się na 6,14 proc. głosów na kandydata. W rozmowie z redakcją Dziennik.pl podkreślił, że jest to najlepszy wynik Lewicy w całej Polsce. Najwięcej osób zagłosowało na Śmiszka we Wrocławiu. Joanna Scheuring-Wieldus uzyskała 57 tys. 669 głosów, a Robert Biedroń uzyskał 65 tys. 869 głosów.

Jest to najlepszy wynik Lewicy w Polsce. Mój wynik świadczy o tym, że wyborcy na dolnym śląsku zaufali Lewicy. Zaufali moim kompetencjom - powiedział Krzysztof Śmiszek. Przypomniał, że w Ministerstwie Sprawiedliwości przez ostatnie miesiące odpowiadał za relacje z Unią Europejską. Jednym z efektów moich działań było doprowadzenie do zakończenia procedury z art. 7 i myślę, że jest to jedna z rzeczy, która przekonała moich wyborców, że warto mi zaufać - powiedział.

Co będzie robić w Parlamencie Europejskim?

W Parlamencie Europejskim, zgodnie ze swoim wykształceniem i zgodnie z moją pasją, będę chciał się zajmować kwestiami praworządności, praw człowieka i kwestiami dotyczącymi praw konsumentów - powiedział Śmiszek.

W niedzielę wybraliśmy 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do głosowania uprawnionych było 29 mln 98 tys. 155 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 40,65 proc.