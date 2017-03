W czwartek marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że projekt uchwały senatorów PO, w której Senat wzywa rząd do poparcia kandydatury Tuska na kolejną kadencję szefa Rady Europejskiej nie znajdzie się w porządku obecnych obrad Senatu; marszałek Senatu skierował projekt do prac w dwóch komisjach senackich: ustawodawczej i spraw zagranicznych. Następnie w głosowaniu przepadł wniosek senatorów PO, którzy chcieli, aby rząd na posiedzeniu Senatu udzielił informacji na temat poparcia Tuska.

Klich na briefingu prasowym poinformował, że w związku z odrzuceniem wniosku dotyczącego informacji rządu nt. poparcia kandydatury Tuska, wniosek taki złożą na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie Platformy.

W ostatnich dniach, mamy przekonanie, że toczy się intryga przeciwko Donaldowi Tuskowi, że w tę intrygę zaangażowany jest rząd Rzeczypospolitej Polski. Jeśli by to była prawda, znaczyłoby to, że rząd Rzeczpospolitej Polski pod przewodnictwem premier Beaty Szydło sterowany z tylnego siedzenia przez prezesa Kaczyńskiego wbija nóż w plecy Polakowi, który pełni najbardziej znaczącą funkcję w Unii Europejskiej - powiedział Klich.