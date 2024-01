Wrak statku, który osiadł na mieliźnie w Kornwalii 130 lat temu, został odkryty po tym, jak sztormy sukcesywnie rozbijały i zmywały piasek z jego szczątków. Ukazujące się stopniowo szczątki to znany widok dla mieszkańców okolic, ale za każdym razem, gdy się odsłaniają na nowo wywołują debatę na temat tego skąd pochodzi wrak i do kogo należał. Pisze o tym dailymail.co.uk.

Reklama

Statek z czasów wiktoriańskich czy… II wojny światowej?

Do niedawna wiele osób uważało, że drewno wyłaniające się z linii brzegowej każdej zimy to pozostałości francuskiego statku Jeune Hortense. Oznaczałoby to, że statek był brygantyną (okrętem żaglowym używanym w służbie czynnej od XVI do XIX w.) i osiadł na mieliźnie 17 maja 1888 roku. Jednak nie wszyscy są przekonani, że szczątki na kornwalijskiej plaży należą do wiktoriańskiego statku.

Reklama

Niektórzy uważają, że wrak statku może być znacznie nowszy i sugerują, że rozkładające się drewniane belki wystające z piasku to pozostałości statku z II wojny światowej, Barnet. Trawler był wykorzystywany jako statek ratowniczy podczas próby ponownego wypłynięcia na powierzchnię HMS Warspite - brytyjskiego pancernika zwodowanego w 1913 roku, jednego z okrętów typu Queen Elizabeth służącego w Royal Navy w okresie I i II wojny światowej, który osiadł na mieliźnie w pobliżu Prussia Cove w 1947 roku i który - mimo swojej wspaniałej kariery - zatonął u wybrzeży Penzance w tym samym roku.

Reklama

Próba ponownego wypłynięcia Warspite na powierzchnię w 1950 roku, która przyciągnęła tłumy publiczności i prasy, nie poszła zgodnie z planem z powodu silnych wiatrów. Zadanie okazało się zbyt trudne dla Barnet, który pilnował HMS Warspite przez całą noc. Trawler ostatecznie zatonął i dryfował na brzegu Long Rock.

Śmiałą próbę uratowania starego okrętu wojennego opisała ówczesna gazeta. "Barnet, który wracał z Prussia Cove, gdzie pomagał w ratowaniu byłego pancernika Warspite, widziany po zepchnięciu na brzeg przy Long Rock Beach w Penzance" - czytamy. "Załoga została zabrana przez łódź ratunkową Penlee. Warto przypomnieć, że Warspite utknął na skałach w Prussia Cove, na wschodnim brzegu zatoki Mounts Bay, w 1947 roku, kiedy to rozbił się podczas wichury w drodze do stoczni w Clyde. Jednym z zadań Barnet było odholowanie pancernika na głęboką wodę po tym, jak przeszedł testy pływalności".

Historia porośniętych wodorostami drewnianych belek, które co roku fascynują i wywołują głośne dyskusje być może nigdy nie zostanie odkryta.