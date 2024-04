Sygnały uspokajające u psów są formą komunikacji, które mają na celu zapobieganie konfliktom, zmniejszanie stresu i strachu. Psy używają mowy ciała, aby uspokoić siebie i inne psy, a także nas właścicieli.

Sygnały uspokajające u psa

Mogą to być: głośne ziewanie. Pies może ziewać, aby rozładować napięcie w sytuacji, która go stresuje. Oblizywanie się, to oznaka niepokoju lub niekomfortu. Odwracanie głowy i ciała może wskazywać, że pies może unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego lub odwracać się, aby uniknąć konfliktu.Kładzenie się lub siadanie może być próba uspokojenia sytuacji.

Sygnały ostrzegawcze

Lizanie twarzy przez psa może być sygnałem ostrzegawczym. Choć często jest to oznaka sympatii albo podekscytwowania psa, gdy wracamy do domu, to w niektórych przypadkach pies może lizać nam twarz, aby wyrazić dyskomfort lub prosić o więcej przestrzeni. Gdy zdrazy się to, gdy np. trzymamy go na rękach możemy być pewni, że pies nie czuje sie komfortowo i chce nam dać o tym znać.

Warczenie jest oczywistym sygnałem, że pies jest niezadowolony lub przestraszony. Nieoczywiste może być, że pies zachowuje się w takiej sytuacji bardzo prawidłowo, i powinniśmy mu być wdzięczni. Chce nam powiedzieć, "uważaj denerwujesz mnie odejdź". Nie chce eskalować zdenerwowania. Dlatego ważne jest, aby dać mu przestrzeń i możliwość, by się uspokoił. Kolejnym sygnałem jest jeżenie sierści. Pies robi to, aby wydawać się większy i bardziej groźny. Rozszerzone źrenice, szerokie otwieranie oczu mogą świadczyć o stresie lub gotowości do obrony. Jeśli te sygnały uspokajające nie działają, pies może przygotowywać się do obrony. Jego potrzeby nie zostały wysłuchane, zauważone.

Jak reagować

Dlatego nie wolno ignorować tych sygnałów. Pamiętajmy, że pies nigdy nie atakuje bez powodu. Ignorowanie jego sygnałów może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Daj psu przestrzeń. Jeśli pies wyraźnie sygnalizuje dyskomfort, pozostaw mu przestrzeń i nie napieraj. Pamiętaj, że każdy pies jest inny. Sygnały mogą się różnić w zależności od osobowości i doświadczeń każdego z naszych pupili.