W świnoujskim magistracie rozdawane są woreczki dla właścicieli psów, zachęcając ich do dbania o czystość po swoich pupilach.

Śmierdząca sprawa

To nie pierwsza tego typu akcja miasta - informuje Jarosław Jaz,rzecznik prezydenta Świnoujścia. Dostawy woreczków na psie odchody pojawiają się w mieście cyklicznie, a ich celem jest budowanie świadomości wśród mieszkańców i właścicieli czworonogów.

Porządek jest szczególnie ważny w uzdrowiskowym mieście.

Beata Tułodziecka-Terenda, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, potwierdza, że problem nieczystości pozostawianych po psach maleje. Warto wiedzieć, że woreczki można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska przy ulicy Wyspiańskiego lub na stanowisku obsługi interesantów. Jak poinformowano woreczki można odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Można dostać mandat

Co zrobić w przypadku właścicieli, którzy nie sprzątają po swoich zwierzętach? Można zgłosić to straży miejskiej. Właściciel, który nie posprzątał po pupil może dostać mandat w wysokości do 500 złotych.