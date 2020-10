Ewakuacja, nad którą czuwają przybyłe na miejsce służby, obejmuje osoby przebywające w tzw. strefie bezwzględnej (strefę bezpośredniego zagrożenia życia), której zewnętrzna granica obejmuje teren 2,5 km od osi toru wodnego. Opuścić ten rejon musi 751 osób, mieszkających na wyspie Karsibór i na Ognicy na wyspie Wolin. Do domów będą mogli powracać po zakończeniu akcji nurków-minerów.

Większość osób – jak informował świnoujski magistrat – zdecydowała się na opuszczenie mieszkań własnym transportem. Osoby, które skorzystają z pomocy służb, zostaną odwiezione do filii Miejskiego Domu Kultury na Warszowie.

W tzw. strefie otwartej przestrzeni, która obejmuje teren do 500 m od granicy zewnętrznej strefy bezwzględnej, mieszkańcy są zobowiązani do pozostania w miejscu zamieszkania i nie zbliżania się do okien, nie wychodzenia na balkon czy taras ani na zewnątrz budynku.

Od godz. 7 do 17 należy spodziewać się dużych utrudnień komunikacyjnych – nie będą kursować promy na ogólnodostępnej przeprawie Centrum. Na przeprawie Warszów pływać będą cztery promy – dwa Bieliki i dwa Karsibory. Bieliki będą zabierać tylko samochody osobowe i ruch pieszo-rowerowo-motorowy. Karsibory – wszystkie pojazdy.

Zasady te będą obowiązywać do czasu zakończenia akcji neutralizacji Tallboya. Operacja nurków-minerów z 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zaplanowana została na pięć dni, może się jednak zakończyć wcześniej. W poniedziałek i we wtorek mają być prowadzone przygotowania do usunięcia niebezpiecznego obiektu. W środę 5,4-tonowy Tallboy ma być zneutralizowany na miejscu, w wodzie, metodą deflagracji.

Brytyjska bomba lotnicza została znaleziona w Kanale Piastowskim, w pobliżu przeprawy Centrum, podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m, we wrześniu ub.r. Akcja neutralizacji Tallboya, który został najprawdopodobniej zrzucony na krążownik Lutzow, określana jest jako największa tego typu w Europie.