Wiele osób zastanawia się, jakie życzenia na Boże Narodzenie złożyć rodzinie, bliskim lub przyjaciołom. Mogą to być życzenia bożonarodzeniowetradycyjne, religijne, a także krótkie i śmieszne. Znacznie trudniejszym wyzwaniem jest dobór odpowiednich słów. Jeśli jednak brakuje nam czasu lub zwyczajnie nie mamy pomysłu, jak ułożyć piękne życzenia na Boże Narodzenie, zachęcamy do skorzystania z gotowych wzorów poniżej.

Życzenia na Boże Narodzenie 2024. Krótkie i piękne życzenia dla rodziny i przyjaciół

Życzenia na Boże Narodzenie mogą być wyrazem wdzięczności, miłości i szacunku dla najbliższych. Najlepiej jest złożyć życzenia osobiście, jednak nie zawsze to możliwe. Przygotowaliśmy więc propozycje krótkich i pięknych życzeń bożonarodzeniowych gotowych do wysłania SMS. Dobrze wysłać je już teraz.

***

Życzymy Wam magicznych świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła, radości i miłości. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie Wam spokój, a Nowy Rok obfituje w szczęście i sukcesy. Wesołych Świąt!

***

Bóg się rodzi, moc truchleje.

Niech Pan prowadzi Was,

nawet przez najgorszą zawieje.

Niech obdarzy Nas,

swoją opieką i łaskami,

cieszcie się radosnymi chwilami.

Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia!

***

Niech magia świąt Bożego Narodzenia

Wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,

A blask gwiazd przypomina,

Że czasem wystarczy tylko

wypowiedzieć życzenie.

Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!

***

W te wyjątkowe dni życzę Ci, aby święta Bożego Narodzenia były pełne ciepła, miłości i spokoju. Niech każda chwila spędzona z bliskimi będzie niezapomniana, a Nowy Rok przyniesie same szczęśliwe dni.

Życzenia na Boże Narodzenie 2024. Religijne i mądre życzenia gotowe do wysłania SMS

Religijne życzenia na Boże Narodzenie przypominają o duchowym wymiarze tego okresu. Niosą przesłanie głębsze niż standardowe życzenia bożonarodzeniowe. Wskazują na wiarę, pokój i obecność Boga w codziennym życiu. Religijne i mądre życzenia są szczególnie cenne, gdy trafiają do osób, które podzielają nasze wartości.

***

Najlepsze życzenia z okazji

świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,

aby przyjście na świat Chrystusa

przyniosło ze sobą radość,

pokój, nadzieję i miłość.

***

Aby Nowonarodzony Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, ci już martwe;

niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie do wieczności.

***

Życzę Ci, abyś w tym świątecznym czasie mógł doświadczyć wielu cudów. Niech będzie to Boże Narodzenie będzie wypełnione radością, pokojem i miłością, które pozostaną w Twoim sercu na długo.

***

Niech światło Betlejemskiej gwiazdy prowadzi Was,

A maleńki Jezus Chrystus nie szczędzi Wam łask.

Niech Boży Syn zwróci ku Was oblicze swoje

niech Was obdarzy zdrowiem, miłością i pokojem!

Życzenia na Boże Narodzenie 2024. Śmieszne i krótkie życzenia bożonarodzeniowe

Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie rozbawią każdego. To propozycje dla tych, którzy lubią wywołać uśmiech na twarzach bliskich. Przedstawiamy kilka propozycji rymowanych i zabawnych wierszyków na Boże Narodzenie, które przypadną do gustów zarówno młodszym, jak i starszym.

***

Gdy na dachu parkuje renifer,

kiedy ciepło mruczy kaloryfer,

gdy choinka zdobi najważniejszy w domu kąt,

życzymy zdrowych i wesołych świąt!

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

nie połykaj z karpia ości,

nie jedz bombek, nie pal siana,

jedz pierogi, lep bałwana,

a w Sylwestra baw się do rana!

***

Niech święty Mikołaj przyniesie Ci worek prezentów, które sobie wymarzyłeś, a nie kolejne skarpety! Niech karp nie będzie zbyt ościsty, choinka nie zrzuci wszystkich igieł, a makowiec zawsze mieści się w brzuchu! Wesołych Świąt!

***

Renifer Rudolf już grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta,

niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt,

ja dziś Ci życzę Wesołych Świąt!

