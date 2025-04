Merkury w retrogradacji często przynosi opóźnienia, pomyłki w komunikacji, nieporozumienia w relacjach i trudności z dopinaniem spraw urzędowych czy zawodowych.

Teraz jednak to się zmienia. Merkury - planeta komunikacji i handlu przechodzi do ruchu prostego, a my wszyscy możemy wreszcie złapać głębszy oddech.

Merkury wychodzi z retrogradacji. Kto może liczyć na pieniądze?

Najbardziej na fali finansowej znajdą się:

Byk – czas wreszcie ruszyć z planem, który do tej pory leżał w szufladzie. Inwestycje, negocjacje i zakupy – wszystko zagra.

Skorpion – nagłe przypływy gotówki z niespodziewanych źródeł, zwłaszcza jeśli wcześniej coś się opóźniało.

Koziorożec – stabilizacja i konkret. Możesz wreszcie podpisać umowę, którą Merkury wcześniej blokował.

Rak – nowy pomysł może przynieść zysk szybciej, niż myślisz. Warto zaufać intuicji.

Merkury w Rybach w ruchu prostym. Kto może liczyć na miłość?

W sferze serca los uśmiechnie się do:

Ryby – Merkury wychodzi z retro właśnie w Twoim znaku. Otwierasz nowy rozdział w relacjach – szczery, emocjonalny i pełen zrozumienia.

Waga – po serii nieporozumień pojawi się przestrzeń na prawdziwą rozmowę i pojednanie.

Lew – flirt, randki i dobre wibracje. Merkury sprzyja wyznaniom i spontaniczności.

Bliźnięta – wreszcie usłyszysz to, na co czekałeś. Jeśli coś miało się wyjaśnić – teraz jest ten moment.

Merkury wychodzi z retro. Co dalej?

Koniec retrogradacji Merkurego nie oznacza, że wszystko od razu magicznie się ułoży. Ale teraz energia zaczyna płynąć w dobrym kierunku. Warto wykorzystać najbliższe dni na rozmowy, podpisywanie umów, załatwianie zaległych spraw i robienie planów na przyszłość.