Ten QUIZ to prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza dla tych, którzy w czasach PRL nie żyli, tylko słyszeli z opowieści rodziców albo z książek. Kim był bumelant? Co nazywano polskim cwaniakiem? Jeśli uda Ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania to znaczy, że jesteś znawcą czasów PRL.

Przejdź do quizu