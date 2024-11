"Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" to przebojowa komedia z czasów. PRL. Film miał premierę w 1978 r., ale nadal bawi. Absurdy dnia codziennego tamtych czasów w wielu aspektach są uniwersalne. Fantastyczne rola zagrali w tym filmie znakomici aktorzy. A dialogi? Są dowcipne i błyskotliwe. Żarty sytuacyjne to prawdziwe perły.

