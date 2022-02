W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczęła się w poniedziałek dwudniowa konferencja "Combating Anti-Semitism in the OSCE region", organizowana w ramach polskiej prezydencji w OBWE.

"Hołd każdego dnia, nie raz w roku"

Rau podkreślił, że musimy być pewni, iż każde zachowanie motywowane antysemityzmem lub jakąkolwiek dyskryminacją rasową będzie surowo ukarane. - To jest jeden z najważniejszych sposobów, by pokazać, że czcimy i składamy hołd ofiarom Holokaustu każdego dnia, a nie raz w roku – powiedział Rau nawiązując do obchodzonego niedawno Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który przypada 27 stycznia.

Szef polskiej dyplomacji mówił, że nie ma innego sposobu na walkę z antysemityzmem niż wspólne międzynarodowe wysiłki, działanie na lokalnym poziomie, edukacja, wykorzystywania narzędzi legislacyjnych i egzekwowanie prawa.

Szczególna rola Polski?

Rau zaznaczył, że Polska odgrywa szczególną rolę w zwalczaniu i zapobieganiu antysemityzmowi. Szef MSZ zwracał uwagę, że przez setki lat Polska była domem dla największej żydowskiej diaspory. Przypomniał, że przed II wojną światową w Polsce żyło około 3,5 mln Żydów. Szef polskiej dyplomacji dodał, że 61 z 120 członków pierwszego Knesetu pochodziło z Polski.

W otwarciu konferencji obok szefa MSZ wzięli udział m.in. sekretarz generalna OBWE Helga Schmidt i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Zdalnie w konferencji uczestniczyli także specjalny przedstawiciel zgromadzenia parlamentarnego OBWE ds. antysemityzmu, rasizmu i nietolerancji senator Ben Cardin, a także specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności religii lub przekonań Ahmed Shaheed.