Lou Conter zmarł w swoim domu w Grass Valley w stanie Kalifornia w otoczeniu rodziny - poinformowało stowarzyszenie Pacific Historic Parks.

Najwspanialsze pokolenie

To niewyobrażalna strata – oznajmiła prezes organizacji Aileen Utterdyke. Lou był ucieleśnieniem najwspanialszego pokolenia Amerykanów, których zbiorowa odwaga uratowała nasz kraj - dodała.

Conter przyszedł na świat 13 września 1921 roku. W dniu ataku na Pearl Harbor miał tylko 20 lat i służył na USS Arizona jako kwatermistrz.

Podczas II wojny światowej był pilotem. Przeżył dwukrotne zestrzelenie samolotu. Po wojnie jako oficer wywiadu wykonywał misje bojowe w Korei. Następnie był doradcą wojskowym prezydentów Dwighta Eisenhowera, Johna F. Kennedy'ego i Lyndona B. Johnsona.

Bohater doczekał się bestsellerowej biografii "The Lou Conter Story: From USS Arizona Survivor to Unsung American Hero" oraz opartego na niej filmu dokumentalnego.

W japońskim bombardowaniu zginęło 1177 spośród 1400 osób na pokładzie USS Arizona.