17 października 2024 r. w siedzibie Oddziału IPN w Lublinie miała miejsce inauguracja wystawy poświęconej pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy zostali deportowani do łagrów NKWD nr 270 w Borowiczach i nr 531 w Swierdłowsku. Wydarzenie to miało na celu uczczenie 80. rocznicy tragicznych wydarzeń związanych z deportacją, które miały miejsce po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski w 1944 roku.