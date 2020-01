O śmierci poinformowała również rodzina, na Faceboooku dziennikarki. "Z ogromnym żalem informujemy, że Maja przegrała walkę z okrutną chorobą. O terminie pogrzebu poinformujemy jutro. Mama i siostra" - napisano.

Maja Borkowska od 1996 do 2016 r. pracowała w Programie Trzecim Polskiego Radia, gdzie przygotowywała poranną audycję "Zapraszamy do Trójki" oraz poranny przegląd prasy w soboty. Dziennikarka prowadziła również rozmowy z publicystami. Następnie do lutego 2018 r., pracowała w Polskim Radiu 24 przy tworzeniu serwisów informacyjnych.