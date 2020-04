"The Independent”, powołując się na badania opublikowane w czasopiśmie "Journal of the American Medical Association" (JAMA), podaje , że 88 proc. nowojorskich pacjentów chorych na koronawirusa i leczonych przy pomocy respiratorów zmarło.

Jak podaje "The Independent”, pięć tygodni po wybuchu epidemii w USA, naukowcy odkryli, że 20 proc ze wszystkich hospitalizowanych przez COVID-19 osób w Nowym Jorku, zmarło. Reklama Eksperci podali, że w NY zmarło 88. proc. z 320 pacjentów z koronawirusem, którzy byli podłączeni do respiratorów. Jest to smutna liczba - oceniła Karina Davidson, główna autorka badania i profesor w Feinstein Institutes for Medical Research w Northwell. "The Independent” wskazuje, że badanie, które opublikowało czasopismo "JAMA” jest największą i najbardziej kompleksową analizą danych w USA. Badacze wzięli pod lupę dokumentację medyczną 5700 chorych na COVID-19 pacjentów, leczonych w dwunastu różnych szpitalach między 1 marca a 2 kwietnia 2020 roku. 60 proc. z nich to mężczyźni, 40 proc. to kobiety, a średnia wieku wyniosła 63 lata – czytamy na stronie serwisu. Burmistrz Nowego Jorku: Koronawirus żyje i ma się dobrze Zobacz również Problemy z jakimi stykali się zmarli na COVID-19 pacjenci to: w 57 proc. przypadków nadciśnienie tętnicze, w 41 proc. otyłość, a w 34 proc. cukrzyca. Naukowcy zauważają, że ponad 30 proc. badanych nie miało podwyższonej temperatury w czasie, gdy byli przyjmowani do szpitala, a gorączka jest jednym z głównych objawów koronawirusa. "The Independent” podaje, że aż 94 proc. hospitalizowanych pacjentów miało kilka chorób współistniejących.