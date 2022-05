Dinozaur miał wysokość sięgającą trzech pięter i ważył ok. sześciu ton. Jest największym spośród megaraptorów – dużych drapieżników, które w późnym okresie kredowym zamieszkiwały Amerykę Południową.

Maip macrothorax

Megaraptor, nazwany Maip macrothorax, żywił się mniejszymi dinozaurami, które rozszarpywał za pomocą długich na 40 cm szponów. Skamieniałość badał zespół pod kierunkiem Alexisa M. Aranciagi z Museo Argentino de Ciencias Naturales w Buenos Aires.

Nazwa naukowa "Mai" nawiązuje do folkloru rdzennego patagońskiego ludu Aonikenk. Imię Maip nosiła mroczna postać, która miała przynosić śmierć, a pojawiała się w postaci mroźnego wiatru od strony Andów. Z kolei "macrothorax" odnosi się do dużej klatki piersiowej, której szerokość wynosiła ok. 1,2 m.

Nowo odkryty gatunek

Przedstawiciele nowo odkrytego gatunku mierzyli ok. 9-10 m długości, czyli dużo więcej niż inne gatunki z rodzaju Megaraptor. Dinozaury tego gatunku zamieszkiwały 70 mln lat temu tropikalne lasy Ameryki Południowej, zanim jeszcze uformowały się Andy.

