Wysłany w ramach misji Artemis I statek Orion przeprowadził w poniedziałek kluczowy manewr w swoim planie lotu, zbliżając się do Księżyca na odległość 130 km - poinformowała NASA. To najbliższy od Księżyca przelot statku podczas misji, mającej utorować drogę do powrotu ludzi na naturalnego satelitę Ziemi.

Manewr polegał na uruchomieniu napędu Oriona na dwie i pół minuty w czasie, kiedy statek był "schowany" za Księżycem bez łączności z Ziemią. W rezultacie jego prędkość wzrosła z 8083 do 8210 km/h, a kapsuła z manekinami na pokładzie zbliżyła się do powierzchni srebrnego globu na odległość 132 km. Reklama Był to jeden z dwóch zaplanowanych manewrów, który ma pozwolić pojazdowi na wejście na tzw. orbitę wsteczną Księżyca (tj. przeciwną do ruchu Księżyca). Drugi manewr ma mieć miejsce w piątek z wykorzystaniem napędu europejskiego modułu serwisowego (ESM), po czym Orion przez sześć dni będzie okrążać Księżyc testując urządzenia. Następnie wyjdzie z orbity, jeszcze raz przeleci blisko Księżyca i poleci ku Ziemi. Statek ma powrócić na Ziemię 11 grudnia, lądując w Ocenie Spokojnym po ponad 25-dniowej misji i przebyciu ponad 2 mln kilometrów. Artemis I jest pierwszą w serii misji, mającej na celu ustanowienie stałej obecności ludzi na Księżycu. Kolejna misja planowana jest na maj 2024 r. Artemis II ma wykonać podobną podróż co Artemis I, jednak z załogą astronautów na pokładzie. W ramach Artemis III astronauci mają wylądować na powierzchni Księżyca, po raz pierwszy od misji Apollo 17 w 1972 r. W kolejnej skompletowana ma zostać nadająca się do zamieszkania stacja kosmiczna na księżycowej orbicie. Reklama Z Waszyngtonu Oskar Górzyński Weronika Papiernik Wszystko o zmianach w podatkach w 2023 r. PODATKI 2023



Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202.



PRZEJDŹ DO SKLEPU Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł! Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję