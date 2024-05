Dotychczas uważano, że tylko gatunki o złożonej wokalizacji, takie jak ludzie i niektóre ptaki śpiewające, mają zdolność do synchronizacji ruchów z muzyką.

Badania na makakach

Vani Rajendran z Universidad Nacional Autónoma de México wraz ze współpracownikami przeprowadzili badania na makakach, które wcześniej trenowały wystukiwanie rytmu w takt metronomu.

Kolejnym etapem było wystukiwanie sekwencji dźwięków o różnym tempie, częstotliwości i głośności. Wreszcie małpom zaprezentowano prawdziwe fragmenty muzyczne – okazało się, że potrafią wystukać ich rytm podobnie jak ludzie.

Dlaczego Backstreet Boys?

Wśród piosenek zaprezentowanych małpom były między innymi "You're the First, the Last, My Everything" Barry'ego White'a, "A New England" Billy'ego Bragga i "Everybody" (Backstreet's Back) Backstreet Boys.

Akurat kawałek Backstreet Boys wybrano ze względu na popularny w internecie filmik z kakadu o imieniu Snowball. Papuga potrafiła tańczyć w takt tej muzyki, energicznie kiwając głową i wysoko podnosząc nóżki.

Małpy a ludzie

Testy dotyczące rytmu zostały również przeprowadzone na ludziach, co pozwoliło odkryć istotne różnice w sposobie wystukiwania rytmu przez ludzi i makaki.

Jak podkreślił Rajendran, wystukiwanie rytmu nie jest naturalnym dla małp zachowaniem, dlatego jego nauka wymaga sporo treningu, natomiast w przypadku ludzi to spontaniczne zachowanie.

W dodatku małpy niekoniecznie stukają w tych samych momentach danej piosenki, co ludzie. O ile ludzie mają tendencję do ciągłego wystukiwania jednego rytmu podczas prób, małpa często wystukuje różne interpretacje rytmu tej samej piosenki.

Wcześniejsze badania oparte na obserwacji aktywności elektrycznej mózgu wskazywały, że makaki wydają się mieć wrodzoną wrażliwość na rytm, nawet jeśli wcześniej nie słuchały muzyki, ale mają niewielkie wyczucie melodii lub nie mają go wcale.