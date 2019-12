Zdrojewski zapytany w Jedynce Polskiego Radia, czy obecny lider PO Grzegorz Schetyna powinien oddać władzę w PO stwierdził, że powinien skończyć kadencję na stanowisku przewodniczącego PO. "Schetyna solidnie się napracował, ale nie ma efektu, który był oczekiwany przez wyborców i członków PO, i powinien zgodnie z finałem kadencji zakończyć swoja pracę na tym stanowisku, co nie oznacza, że nie powinien nadal być aktywny w PO" - stwierdził.

Zdrojewski ocenił, że porażki PO w wyborach samorządowych, do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu były "zbyt dotkliwe". Dodał, że opozycja wygrała Senat w jakimś sensie wbrew decyzjom władz PO. Przypominał też, słowa Schetyny, wypowiedziane przed wyborami do PE, że drugiej szansy jako lider PO już nie otrzyma.

Zapytany, czy byłby lepszym od Schetyny przywódcą PO odpowiedział: Będę lepszy na pewno na ten rok 2020. Podkreślił też, że jest politykiem, który bardziej łączy i ma w sobie więcej empatii niż Schetyna. Dodał, że ma ogromne i kompletne doświadczenie polityczne: samorządowe, ministerialne, polityczne i europejskie. Wydaje mi się, że moje doświadczenie potrzebne jest PO dziś.

Zdrojewski mówił, że PO potrzeby jest program. Jestem zwolennikiem wysokiej wiarygodności, konsekwencji, determinacji i dużej dyscypliny - zaznaczył. Przypomniał, że jako eurodeputowany w PE zajął piąte miejsce w rankingu na najbardziej zdyscyplinowanego i pracowitego deputowanego. Platforma dziś potrzebuje otwartości, odzyskania wiarygodności, lepszego komunikowania się ze społeczeństwem, słuchania +dołów+ partyjnych, które muszą być upodmiotowione, a nie traktowane przedmiotowo. Ważne jest, aby skończyć niepotrzebne wojny polsko-polskie, których jest za dużo, są kosztowne i często niezrozumiałe i w dodatku dzielą rodzinę - powiedział senator.