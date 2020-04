Polska niepotrzebnie dotuje Światową Organizację Zdrowia (WHO) - ocenił we wtorek kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Zaapelował też do rządu, by nie finansował WHO. Ta organizacja wielokrotnie była oskarżana o brak obiektywizmu - przekonywał polityk.

Chciałbym sformułować wezwanie do polskiego rządu, aby podobnie jak Stany Zjednoczone, które ponad tydzień temu zapowiedziały, że odstępują od finansowania Światowej Organizacji Zdrowia, aby również nasze państwo zdecydowało się zaprzestać finansowania tej globalistycznej, biurokratycznej i popełniającej masę błędów, finansowanej głównie przez koncerny farmaceutyczne, organizacji - powiedział Bosak podczas konferencji prasowej w Warszawie. Reklama Według niego WHO jest jedną z międzynarodowych agend, która podobnie jak wiele innych międzynarodowych organizacji, ogromnie obrosła biurokracją. Biurokracją, która jest całkowicie zdominowana przez ludzi o poglądach lewicowych, która nie służy dobru wspólnemu, nie służy wyłącznie celom dbałości o zdrowie, ale służy realizacji konkretnej agendy ideowej - przekonywał Bosak, wskazując np. na stosunek WHO do aborcji. Atak na pojazd WHO przewożący testy na koronawirusa. Nie żyje kierowca Zobacz również Krytykując WHO Bosak ocenił, że organizacja ta jest finansowana przez prywatne koncerny farmaceutyczne, które mają - jak mówił - bardzo konkretne interesy związane z sektorem zdrowotnym. Światowa Organizacja Zdrowia wielokrotnie była oskarżana o brak obiektywizmu, o kierowanie się wytycznymi, które wynikają albo z ideologii, albo z interesów międzynarodowych korporacji - ocenił. Zwracał też uwagę na - jego zdaniem - pomyłki WHO dotyczące pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że Światowa Organizacja Zdrowia spóźniła się z ogłoszeniem pandemii koronawirusa, kiedy już cały świat miał świadomość, że panuje pandemia, to jej nie ogłaszała - mówił Boska. Wskazał także na pomyłkę WHO dotyczącą stosowania środków zapobiegawczych wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa. Polska niepotrzebnie dotuje tę organizację - podsumował Bosak. Podał też, że polski rząd, który nie ma wpływu na WHO, dotuje ją kwotą 17 mln zł. Szef WHO o pandemii koronawirusa: Najgorsze jeszcze przed nami Zobacz również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - jak przypomina Ministerstwo Zdrowia - działa w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Resort podkreśla, że WHO jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in. ustala normy i standardy np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności, tworzy politykę zdrowotną opartą na wiedzy naukowej, śledzi i ocenia tendencje zdrowotne na świecie.