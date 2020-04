Głosowanie odbywa się w ośmiu lokalach wyborczych.

Do lokali wyborczych przychodzą zarówno osoby młode, jak i starsze. Przed lokalami nie tworzą się długie kolejki. Najczęściej nie czeka nikt, a jeżeli przyjdzie większa grupa 3-4 osób, to ludzie zachowują duże odstępy od siebie, nie grupują się.

Ze względu na stan epidemii koronawirusa urząd miasta, organizujący wybory, wprowadził szczególne środki ostrożności w czasie wyborów. Zalecenia w tej sprawie wydał Wojewódzki Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny w Bydgoszczy i Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku.

Dla głosujących przygotowano jednorazowe długopisy, maseczki i rękawiczki. Wchodzący we własnych rękawiczkach na dłoniach, proszeni są o skorzystanie z płynu do dezynfekcji. Oczekujący przed lokalem wyborcy są zobowiązani do stania w dwumetrowych odstępach. Do środka jednorazowo wpuszczane są dwie osoby. W niektórych lokalach jest odrębne wejście i wyjście.

Członkowie komisji wyborczej pracują w rękawiczkach i maseczkach, mają też założone przyłbice i foliowe fartuchy ochronne. Osoba dysponująca listami wyborców dodatkowo ma przed sobą przeźroczystą osłonę, a listę do popisu wysuwa przez nieduży otwór. Wszystkie miejsca, które są często dotykane, jak stoliki, co pewien czas są odkażane.

Katarzyna Gumińska z Miejskiej Komisji Wyborczej poinformowała, że nie odnotowano żadnych incydentów. Wszyscy przychodzący do lokali wyborczych wzięli do serca wytyczne związane z epidemią.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim mł. asp. Marta Białkowska-Błachowicz podała, że policja również nie odnotowała żadnych incydentów dotyczących wyborów, w tym zakłócenia ciszy wyborczej.

Wybory przedterminowe w Aleksandrowie Kujawskim zostały zarządzone w związku ze śmiercią dotychczasowego burmistrza. O stanowisko ubiega się sześcioro kandydatów.