Do końca tygodnia ZUS wypłaci postojowe łącznie około 500 tys. osób. Kolejna transza przelewów ma zostać wysłana w piątek i trafią na konta około 200 tys. tych, którzy ucierpieli z powodu epidemii. Do tej pory zakład wypłacił im ok. 600 mln zł.

Rząd liczy, że pomocy będzie potrzebować coraz mniej osób, bo od przyszłego tygodnia kolejny etap odmrażania gospodarki. Obejmie m.in. restauracje i branżę beauty. W kolejnych tygodniach częściowo otwierane mają być szkoły – m.in. zostanie uruchomiona opieka dla najmłodszych oraz konsultacje z nauczycielami dla starszych dzieci.

W związku z pojawianiem się ogniska zachorowań na Śląsku nie jest wykluczone selektywne odmrażanie: regionami, w zależności od natężenia choroby na danym obszarze. Jak się dowiedział DGP, trwają narady, jaki wskaźnik mógłby być brany pod uwagę jako kryterium zamrażania lub odmrażania danego powiatu.

