Pytany o sytuację epidemiczną na Śląsku i spekulacje niektórych mediów, z których może wynikać, że region ten zostanie "wyizolowany", minister zdrowia powiedział: Czekamy na wyniki wszystkich badań z tych wielu tysięcy, które zrobiliśmy przesiewowo na Śląsku. Jak będziemy je mieli, wtedy decyzje o tym, czy Śląsk będzie trochę później niż reszta województw, podejmiemy dopiero, jak te wyniki spłyną. Jak dodał, one powinny dzisiaj spłynąć.

Pytany, do czego miałoby się sprowadzać wspomniane przez niego później dla Śląska, minister wyjaśniał: Jeżeli w jednym województwie mamy kilka przypadków zachorowania, a w drugim województwie mamy nowych sto czterdzieści kilka przypadków zachorowania, no to pokazuje różnicę w ilości zapadalności, czyli w ilości tego wirusa, który krąży w województwie. Jak dodał, trudno mi jeszcze w tej chwili odpowiadać precyzyjnie na takie pytania, dlatego, że te dane w tej chwili, dzisiaj wpływają z tej dużej ilości zrobionych badań na Śląsku.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 210 osób, zanotowano 3 kolejne zgony – podało w poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia. Dane resortu mówią w sumie o 16 206 przypadkach zakażenia i o 803 osobach zmarłych. Resort przekazał w porannym zestawieniu, że zdecydowaną większość nowych zakażeń zanotowano w woj. śląskim (142).

