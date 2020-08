Bartoszewski został zapytany w czwartek w Jedynce Polskiego Radia o przyszłość Koalicji Polskiej i o dalszy udział w niej polityków Kukiz'15. Z tego, co wiem, Koalicja Polska będzie trwała. Nie mam żadnych wiadomości, żeby ktokolwiek z ugrupowania Kukiz'15 chciał odejść z Koalicji Polskiej - odpowiedział Bartoszewski.

Dopytywany, czy Paweł Kukiz nie buduje obecnie "nowego stowarzyszenia, nowego ruchu obywatelskiego", Bartoszewski zapewnił, że nie. "Paweł Kukiz rejestruje partię w sądzie, do czego ma pełne prawo, bo Koalicja Polska składa się również z partii - to jest wyjątkowe, że Paweł Kukiz istnieje w polityce, nie mając partii" - stwierdził poseł PSL.

Zapewnił też, że W PSL nie ma obecnie "najmniejszej szansy" na zmianę na stanowisku prezesa partii. Wyjaśnił, że prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz - już po wyborach prezydenckich, w których uzyskał w pierwszej turze wynik 2,36 proc. - nadal ma pełne poparcie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL i Rady Naczelnej PSL. Oba ciała poparły w 100 proc. Kosiniaka-Kamysza. Nie widzę możliwości zmiany tej sytuacji - powiedział Bartoszewski.

Na brak "rozmowy" ze strony PSL narzekał w połowie miesiąca, po głosowaniu w Sejmie nad projektem nowelizacji ws. podwyżek dla polityków, lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. PSL, będące w Koalicji Polskiej z Kukiz'15, poparło nowelę, a jego formacja nie. Sejm ustawę uchwalił, ale później odrzucił ją Senat.

Ciężko mi z optymizmem patrzeć na przyszłą koalicję, w sytuacji kiedy koalicjant (PSL - PAP) nie konsultował z nami (Kukiz'15 - PAP) głosowania w tej materii, a to jest jedno z ważniejszych politycznie głosowań. Czuję żal - mówił wtedy dziennikarzom Paweł Kukiz. Dodał, że w koalicji - "jak w rodzinie" - gdy przestaje się rozmawiać, dochodzi do "konfliktu, albo do rozwodu".

Kukiz już w marcu tego roku zapowiadał powołanie partii K15.