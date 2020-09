Jak dowiedziała się PAP, Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię K'15 Pawła Kukiza. Teraz sąd czeka na stwierdzenie prawomocności tej decyzji. Kosiniak-Kamysz pytany był przez PAP o to, jak utworzenie partii przez Pawła Kukiza, którego ugrupowanie współtworzy wraz z PSL Koalicję Polską, wpływanie na tę koalicję. Koalicja to jest zawsze szacunek dla podmiotowości partnerów. I my ten szacunek wobec środowiska Pawła Kukiza od zawsze mamy, czy jak był stowarzyszeniem, czy jak będzie teraz partią polityczną - odpowiedział lider PSL.

Reklama

Jak zauważył, będzie to kolejna partia polityczna wchodząca w skład Koalicji Polskiej. Bo w Koalicji Polskiej jest przecież partia Unii Europejskich Demokratów, są Ślonzoki Razem, którzy z nami współpracują jako partia regionalna i partia Kukiza będzie kolejnym formatem partyjnym - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Według niego, utworzenie partii K'15 ma szansę na takie usystematyzowanie się współpracy w ramach Koalicji Polskiej. Oczywiście to wszystko jest zawsze przy założeniu wzajemnego szacunku i podmiotowości - zaznaczył szef ludowców.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, PSL i środowisko Kukiza ma wspólne idee programowe, które są niezmienne. My te postulaty Pawła Kukiza wpisaliśmy i do programu, i przyjęliśmy uchwałę na Radzie Naczelnej mówiącą o wzmacnianiu demokracji, o postulatach związanych choćby z sędziami pokoju, czy wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich przez obywateli - powiedział lider PSL. My jako PSL wspieramy kierunek demokracji bezpośredniej, który leży u podstaw idei Pawła Kukiza, tu się nic nie zmienia" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Pytany, czy planuje w najbliższym czasie rozszerzenie Koalicji Polskiej, szef ludowców odparł, że tak. Teraz rozmawiamy z kilkunastoma organizacjami na poziomie regionalnym. Byłem ostatnio na zarządzie PSL na Dolnym Śląsku. Wiem, że w każdym regionie takie rozmowy ze stowarzyszeniami różnego typu, z samorządowcami lokalnymi, prowadzimy w różnych regionach. Będzie to rozszerzanie bardziej o takie podmioty związane z aktywnością samorządową, społeczno-regionalną, na poziomie regionalnym - podkreślił szef PSL.