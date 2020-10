Bartłomiej Sienkiewicz pytany o teoretyczną strategię opozycji na walkę z koronawirusem przyznał, że "pierwsza i podstawowa sprawa to pilnowanie dostępności do łóżek i respiratorów".

Już w tej chwili, przy stosunkowo niskim poziomie (zachorowań - red.), zdarzają się sytuacje, że w województwach nie ma miejsca i pacjenci są wożeni poza województwo albo są wożeni od szpitala do szpitala. To zostało źle wykonane. Druga sprawa to maseczki, są one absolutnym obowiązkiem - przekonywał.

Rząd jest nieprzygotowany, działa chaotycznie. Nie radzi sobie z pandemią - ocenił były szef MSW i koordynator służb specjalnych.

Zdaniem Sienkiewicza do czasu epidemii "rząd PiS-u nie interesował się Sanepidem". Widziałem, jakie środki są przeznaczane w takim ekstra trybie na działalnośc inspektoratu sanitarnego w województwie świętokrzyskim. Od początku epidemii dostał trzy miliony złotych w ramach rekompensat. Co to są trzy miliony na jedno województwo? To jest nic, to jałmużna - stwierdził gość środowego "Graffiti".