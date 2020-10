Po zakończeniu jego obrad i po podjęciu decyzji będzie konferencja, w której weźmie udział premier (Mateusz Morawiecki), zdalnie wraz z ministrem zdrowia (Adamem Niedzielskim) i przedstawią dalsze działania w związku z rozwojem pandemii - informował wcześniej szef KPRM Michał Dworczyk w TVN24.

Także rzecznik rządu Piotr Müller informował o posiedzeniu RZZK. - Zostaną na nim podjęte decyzje, co do wprowadzenia nowych środków profilaktycznych i narzędzi do walki z koronawirusem - podał.

Resort zdrowia poinformował w czwartek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 8099 osób – najwięcej od początku pandemii. Zmarło też 91 chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. mazowieckim – 1306 i w małopolskim – 1303. Łącznie od początku epidemii wykryto 149 903 chorych na COVID-19. Zmarło już na tę chorobę w Polsce 3308, a wyzdrowiało 85 588.