Pytany o wszystkich powyżej 60 roku życia, ekspert odpowiada, że to „ho, ho i jeszcze trochę”. Do końca drugiego kwartału 2021? - To absolutnie realne, bardzo możliwy sen. Może jak się uda, to nawet wcześniej – komentuje krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

Reklama

Dopytywany o to, czy jako lekarz już się zaszczepił odpowiada, że tak, ale na razie tylko jedną dawką. Forma? - Znakomicie! Jak stary, nowy dowcip w internecie. Po co są 2 dawki? Pierwsza – żeby wszczepić człowiekowi chipa, a druga po to, żeby wstawić tam login. To ja jeszcze troszkę – komentuje prof. Horban.

Myślę, że im starszy człowiek, tym większy będzie odsetek zaszczepionych. Ludzie rozumieją co się do nich mówi i myślą logicznie. Jeżeli w grupie osób powyżej 80 roku życia umiera 20-25 proc., to w tym momencie szczepionka jest postępowaniem ratującym życie – mówi Gość Radia ZET. Główny doradca premiera ocenia, że ludzie starsi są zmotywowani do tego, by się zaszczepić.

Przeciętny Kowalski z ostatniej grupy będzie szczepiony w 2022 roku? - Będzie musiał poczekać aż się wyszczepi seniorów, ale myślę, że jednak w tym roku – uważa lekarz i podkreśla, że możliwości firm produkujących szczepionki będą rosły z miesiąca na miesiąc.