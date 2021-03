Francuski minister nie wpuszczony do "strefy wolnej od LGBT"?

Francuski minister ds. europejskich Clement Beaune przebywa od poniedziałku z trzydniową wizytą w Polsce, gdzie ma zaplanowane spotkania m.in. ze swoim odpowiednikiem Konradem Szymańskim i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Według portalu Politico Beaune miał poinformować w trakcie wizyty, że polskie władze odmówiły mu dostępu do "strefy wolnej od LGBT", którą chciał odwiedzić.

"To oczywista nieprawda. Nikt z polskich władz nie zabraniał ani nie uniemożliwiał francuskiemu wiceministrowi wizyty w Kraśniku. Tego rodzaju sugestie nie służą dobrze atmosferze wizyty i naszym relacjom, wyjaśnimy tę sprawę w kontakcie z Ambasadą Francji" - napisał na Twitterze Szynkowski vel Sęk w odpowiedzi na te doniesienia.

Clement Beaune w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" deklarował, że prawa osób LGBT będą jednym z centralnych punktów jego wizyty w Polsce. Pytany, czy odwiedzi "strefy wolne od LGBT", francuski minister podkreślił, że jest to jego "zobowiązaniem".

Cokolwiek się stanie, będę rozmawiać z organizacjami, które działają w tych właśnie strefach, by bronić praw społeczności LGBT. Mam nadzieję, że będę mógł tam pojechać. Gdyby z powodów niezależnych od mojej woli nie doszło do tego tym razem, prędzej czy później i tak tam pojadę, bo zobowiązałem się do tego - powiedział Beaune.