Chodzi o wpis Korwin-Mikkego w mediach społecznościowych z 6 marca 2021 roku. Na drogach ginie rocznie 3000 osób, ale dzięki temu mamy sprawny transport. Godzimy się z tym. I słusznie. Pytanie: czy nie lepiej, by 20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów - ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie, bez wpajanego strachu przed pedofilami? - napisał wówczas polityk.

Reklama

Komunikat Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Komisja Etyki Poselskiej ukarała naganą jednego z posłów - za skandaliczną wypowiedź na jednym z portali społecznościowych, która godziła w dobre imię ofiar czynów pedofilskich. Państwowa Komisja 11 marca 2021 r. skierowała pismo do Przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej o podjęcie interwencji oraz udzielenie nagany - czytamy w komunikacie Państwowej Komisji ds. Pedofilii ws. tej nagany.

Postawy, zachowania, czy słowa tolerujące seksualne wykorzystywanie dzieci są niedopuszczalne i będą się spotykać ze zdecydowaną reakcją Państwowej Komisji. Wykorzystywanie seksualne małoletnich jest przestępstwem, które odciska się piętnem na całym życiu osoby poszkodowanej - podkreśliła jednocześnie Komisja.

Kara dla Korwin-Mikkego

Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke został ukarany naganą przez sejmową komisję etyki za wpis dotyczący pedofilii i wypadków na drogach - informowała wcześniej w środę PAP wiceszefowa komisji Monika Falej (Lewica).

Komisja ukarała posła Konfederacji naganą w związku z artykułem Zasad Etyki Poselskiej mówiącym, że poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu; powinien szanować godność innych osób; (zasada dbałości o dobre imię Sejmu).

W ocenie wiceszefowej komisji, wpis Korwin-Mikkego jest karygodny. To jest niedopuszczalne, żeby poseł Rzeczypospolitej Polskiej coś takiego mówił, mając też wielu wyznawców i ci wyznawcy mogą sobie wziąć to do serca i stwierdzić, że pedofilia jest w porządku i że to, że ginie 3000 osób też jest w porządku - powiedziała PAP Falej. To jest absurdalna sytuacja, niegodna posła - dodała.