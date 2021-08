Groźby wobec Bakuna

"Jak zaczynacie nowy tydzień? Poranna kawa i do pracy? Urlop? Ja nowy tydzień zaczynam od porannych „życzeń”: Miarka się przebrała Wojciechu Bakunie, jutro Cię zarżnę bydlaku. Zniszczę Cię za to co zrobiłeś swoim mieszkańcom (w tym mi i mojej rodzinie). Szykuj się na koniec" - cytuje treść e-maila prezydent Przemyśla Wojciech Bakun na Facebooku.

"Podobne maile otrzymali w ostatnim czasie burmistrzowie i prezydenci kilkunastu miast. Sprawa oczywiście została zgłoszona na Policję. Mam nadzieję, że „żartownisia” uda się złapać i udowodnić, że sieć nie zawsze jest anonimowa, a za swoje słowa trzeba brać odpowiedzialność. Adres IP wskazuje Przemyśl i okolice, więc daleko szukać nie trzeba" - dodał.

To kolejny samorządowiec w Polsce w ostatnim czasie po prezydentach Wrocławia, Gdańska, Białegostoku, Olsztyna, Inowrocławia, Ciechanowa i Ostrowa Wielkopolskiego, któremu grożono śmiercią. W woj. łódzkim podobnego maila otrzymał prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko. "To twój koniec. Wykończę cię tak samo jak Adamowicza w najmniej spodziewanym momencie" – brzmiały między innymi groźby. Sprawa została zgłoszona na policję.