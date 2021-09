Według sondażu, PiS mogłoby liczyć na poparcie 40,2 proc. wyborców, o 1,8 pkt proc. więcej w porównaniu z badaniem przeprowadzonym 20-21 maja br. Przełożyłoby się to na 230 mandatów poselskich, o 5 mniej niż w wyborach z 2019 r. KO z poparciem 24,1 proc. otrzymałaby 121 mandatów, 13 mniej niż w 2019 r. Od majowego sondażu poparcie dla tej partii wzrosło o 9,5 pkt proc. Na Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 zagłosowałoby 10,9 proc. respondentów (spadek o 11,3 pkt proc.), co przełożyłoby się na 44 mandaty. Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (9 proc. głosów, spadek o 1,8 pkt proc.) i Konfederacja (8,8 proc. głosów, wzrost o 1,7 pkt proc.).

Reklama

PSL poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, z głosami 3,9 proc. wyborców (spadek o 0,8 pkt proc.).

Chęć oddania głosu na inne niż powyższe ugrupowania zadeklarowała 3,1 proc. ankietowanych, z czego na Kukiz'15 zagłosowałoby 1,5 proc., na Porozumienie Jarosława Gowina - 1,1 proc., a na Agrounię - 0,4 proc.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 września 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1016 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ par/