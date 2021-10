Kaczyński przypomniał w piątkowym oświadczeniu, że dwa dni temu odbyła się konferencja prasowa, na której zostało ogłoszone zawarcie porozumienia z grupą OdNowa RP. - Był tutaj pan minister Marcin Ociepa, a dzisiaj mamy pana prezesa, europosła Adama Bielana - powiedział prezes PiS.

Reklama

Jak dodał, umowa z Partią Republikańską została zawarta już wcześniej. - Ale czekaliśmy z jej ogłoszeniem do momentu, kiedy wszystkie sprawy w naszej koalicji będą załatwione - mówił Kaczyński. - To jest umowa o współpracy, która określa różne szczegóły tej współpracy. To jest jednocześnie umowa, która jest podjęciem decyzji o wspólnym wystąpieniu w kolejnych wyborach parlamentarnych i także kolejnych wyborach europejskich, samorządowych. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli także wspólnego kandydata na prezydenta - zaznaczył prezes PiS.

- To dobre wydarzenie i kolejny krok, by ten mały wstrząs w naszej koalicji przeszedł ostatecznie do historii. Jestem bardzo rad z tego, że doszło do tego porozumienia. Jestem rad tego, że nasza koalicja wzbogaciła się o nową formację, można powiedzieć o nowy nurt i sądzie, że to będzie nurt ważny - podkreślił Kaczyński.

"Udało się bezpieczną większość utrzymać"

- Środowisko Partii Republikańskiej głęboko wierzy w to, że historyczny sukces, czyli trzecia kadencja Zjednoczonej Prawicy, jest na wyciągnięcie ręki - mówił europoseł i prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan.

- Ta umowa - dość obszerna, 32 punkty - była negocjowana bardzo szybko. Została podpisana już 1 października i w zasadzie została wynegocjowana w niecały miesiąc, dlatego właśnie, że mamy wspólny cel - oświadczył Bielan.

Wskazał, że tym celem jest "jak najlepsze rządzenie przez najbliższe dwa lata, do kolejnych wyborów". - Po to, żeby to rządzenie było jak najlepsze, rząd musi się cieszyć stabilną większością w parlamencie i dzięki tej umowie, dzięki szeregowi innych ruchów politycznych, udało się tę bezpieczną większość utrzymać - dodał europoseł.

Polityk podkreślił, że umowa reguluje m.in. wspólny start w wyborach parlamentarnych, samorządowych, europejskich i prezydenckich po to, by Zjednoczona Prawica - zdaniem Bielana - "najbardziej udany projekt w historii polskiej prawicy" - kontynuowała władzę również po kolejnych wyborach.

- My, jako środowisko Partii Republikańskiej głęboko wierzymy w to, że ten historyczny sukces, czyli trzecia kadencja, jest na wyciągnięcie ręki. Jeżeli będziemy nadal dobrze rządzić przez kolejne dwa lata i będziemy kontynuować dobrą zmianę, dobre reformy w naszym kraju, to, jestem głęboko przekonany, że wygramy w rok 2023 i w kolejnych latach - oświadczył Bielan.