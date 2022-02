"Niniejsza ustawa ma na celu stworzenie wewnętrznej struktury SN w sposób nie budzący wątpliwości i jednocześnie pozwalający na kontynuowanie reform w wymiarze sprawiedliwości" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Jak dodano "w związku z tym, że zastrzeżenia części społeczeństwa dotyczące funkcjonowania SN mogą wpływać na społeczną akceptację rozstrzygnięć sądowych oraz na zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, ustawodawca zobowiązany był poszukiwać rozwiązań możliwie szeroko akceptowalnych, a jednocześnie niespowalniających przeprowadzanej reformy wymiaru sprawiedliwości".

Ziobro o projekcie ustawy o SN

W sobotę minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jego ugrupowanie zgłosi własny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. I będzie to jeden z projektów, do którego będziemy chcieli przekonać jako optymalnego w zakresie rozwiązań sytuacji w polskim sądownictwie. Zagwarantuje on poprawę funkcjonowania SN, ale też będzie gwarantować zachowanie naszych wszystkich praw podmiotowych jako państwa polskiego w obszarze wymiaru sprawiedliwości - zapowiadał Ziobro.

W początkach lutego do Sejmu wpłyną projekt dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów skierował prezydent Andrzej Duda. Później do Sejmu trafił projekt PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W Sejmie jest już także projekt zmian w sądownictwie firmowany przez parlamentarne ugrupowania opozycje, wchodzące w skład klubów KO i Lewicy, a także organizacje społeczne.