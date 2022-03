Reklama

"Zmiany są czymś NORMALNYM. Często dokonywane są siłą. Partie powstają, łączą się, rozpadają.Dzisiaj razem z Arturem Dziamborem ii Dobromirem Sośnierzem opuszczamy partię KORWiN i budujemy czwartą nogę Konfederacji. Partię prawdziwie wolnościową, skupioną na sprawach gospodarczych" - napisał na Twitterze Jakub Kulesza.

To reakcja na wczorajszy wpis Janusza Korwin-Mikkego o rosyjskiej agresji. "Zmiany są czymś NORMALNYM. Często dokonywane są siłą. Państwa powstają, łączą się, rozpadają... Zasada "nienaruszalności granic w Europie" służy temu, by rządzące gangi mogły nakładać na "obywateli" gigantyczne podatki - bez obawy, że ktoś z zewnątrz pomoże opozycji. I to działa!" - napisał bowiem lider partii KORWiN.

"Nowa partia wolnościowa"

Trudne czasy prowadzą do trudnych decyzji (...) rozpoczynamy budowę czwartej nogi Konfederacji - oświadczył z kolei poseł Dziambor podczas wspólnej konferencji prasowej w Sejmie z posłami Kuleszą i Sośnierzem. Dziambor podkreślił, że będzie to nowa partia wolnościowa, która będzie funkcjonowała w tym momencie w ramach Konfederacji.

Uzasadniając decyzję, Dziambor wskazał przede wszystkim na kwestie gospodarcze. Widzimy, że sytuacja, w której znalazła się Polska z powodu również tego bestialskiego napadu Rosji na Ukrainę, to sytuacja, w której bardzo będzie brakowało przekazu typowo rynkowego, gospodarczego. A widzimy, że nie ma zainteresowania, aby się skupiać właśnie na tych tematach - powiedział.

Zadeklarował jednocześnie, że działalność nowej partii będzie się koncentrowała m.in. na zapobieganiu rosnącej inflacja, słabnięcia złotego, poprawie sytuacji kredytobiorców i "rozwiązaniach dla Polski na przyszłość, związanych również z sytuacją na Ukrainie". Z kolei Sośnierz przyznał, że cała trójka posłów jest jeszcze w Partii KORWiN, natomiast - jak mówił - "po prawdziwej kanonadzie nieodpowiedzialnych wypowiedzi prezesa (Janusza Korwin-Mikke) na tematy ukraińskie, jesteśmy zmuszeni wypisać się z Partii KORWiN". Poseł Kulesza poinformował, że nowa partia nie ma jeszcze nazwy, a o dalszych działaniach w sprawie jej rejestracji i dalszych kroków, informacje będą przekazywane na bieżąco

Reakcja Korwin-Mikkego

Jak zareagował na rozłam sam JKM? "Szczere życzenia powodzenia! Nic tak dobrze nie robi, jak konkurencja. To znacznie lepsza sytuacja niż nieustanne spory wewnątrz Partii od pół roku..." - odpisał na Twitterze polityk.