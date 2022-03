Sądzę, że już na najbliższym posiedzeniu Sejmu możliwe będzie, aby pokazać projekt konstytucji, ponieważ my w ramach Rady Ministrów już mamy osiągnięty konsensus - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Z naszym projektem będziemy gotowi w przyszłym tygodniu i na kolejne posiedzenie Sejmu postaramy się, żeby ten projekt został skierowany - dodał.

Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 6-7 kwietnia.

21 marca br. rząd zaproponował zmiany w konstytucji, zakładające wyłączenie z reguł finansowych kwestii związanych z armią, konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów i przekazanie środków z tej konfiskaty na pomoc poszkodowanym w wyniku wojny oraz wprowadzenie dodatkowego podatku dla firm zagranicznych, które mimo sankcji kontynuują działalność na terenie Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z konstytucją, projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie tego projektu może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia go Sejmowi. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.