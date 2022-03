Przydacz powiedział w TVP1, że rozpoczynająca się w piątek wizyta prezydenta Bidena w Polsce, to "historyczna, ważna wizyta, ale podbudowana też szeregiem innych działań i decyzji na przestrzeni ostatnich tygodni". Jak mówił Przydacz, wizyta Bidena "jest niejako ukoronowaniem intensyfikacji polsko-amerykańskich relacji w ostatnich tygodniach".

Reklama

Biden w Polsce

Przypomniał, że niedawno wizyty w Polsce złożyło kilku najważniejszych amerykańskich polityków, w tym wiceprezydent Kamala Harris. I dzisiaj ląduje w Rzeszowie, a potem przylatuje do Warszawy prezydent Joe Biden. Pokazuje to, jak bardzo intensywne są relacje polsko-amerykańskie. (Szef amerykańskiej dyplomacji) Antony Blinken sam powiedział, że dziś relacje polsko-amerykańskie są najlepsze w historii i my również tak na nie spoglądamy - podkreślił wiceszef MSZ.

Mówił, że jest oczywistym, iż podczas rozmów w Polsce prezydent Biden będzie koncentrował się na tematyce bezpieczeństwa, co jest podstawą sprawą w polsko-amerykańskich.

Reklama

Jak dodał Przydacz, tematyka rozmów będzie też dotyczyć sytuacji wokół Ukrainy oraz tego, jak Polska aktywnie odgrywa swoją rolę polityczną, dyplomatyczną wobec Ukrainy. I także (tego) jak Polacy, polski rząd, polskie samorządy, organizacje pozarządowe działają na rzecz wsparcia ukraińskich uchodźców, wsparcia humanitarnego swoich ukraińskich sąsiadów - zaznaczył.

Dodał, że w kwestii bezpieczeństwa omawiana będzie oczywiście sprawa wzmocnienia wschodniej flanki NATO.