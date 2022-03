Biden przybędzie do Warszawy z brukselskiego nadzwyczajnego spotkania szefów państw i rządów Paktu Północnoatlantyckiego w związku inwazją Rosji na Ukrainę. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych potrwa do soboty. - Podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena, który w piątek ma przylecieć do Warszawy, starty i lądowania samolotów oraz odprawy podróżnyc h będą się odbywać zgodnie z rozkładem lotów; przylot i odlot Air Force One może w minimalnym stopniu wpłynąć na obsługę planowych rejsów - powiedziała p.o. rzecznika prasowego Lotniska Chopina Anna Dermont.

Jak dodała, trzeba jednak liczyć się z utrudnieniami w dojeździe do lotniska, dlatego należy zaplanować podróż do portu lotniczego z odpowiednim marginesem czasowym.

Latający symbol

Jak podaje Biały Dom, Air Force One jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli prezydentury, który wywołuje niezliczone odniesienia nie tylko w kulturze amerykańskiej, ale i na całym świecie. Samolot, na którym widnieje napis "United States of America", flaga amerykańska oraz pieczęć prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest niezaprzeczalnie obecny wszędzie, gdzie leci.

Technicznie rzecz biorąc, "Air Force One" oznacza każdy samolot Sił Powietrznych przewożący prezydenta, ale standardem jest używanie tego terminu w odniesieniu do konkretnych samolotów, które są przystosowane do transportu głównodowodzącego Sił Zbrojnych USA. Obecnie nazwa ta odnosi się do jednego z dwóch samolotów serii Boeing 747-200B o wysokim stopniu przystosowania, które noszą kody ogonowe 28000 i 29000. Oznaczenie Sił Powietrznych dla tych samolotów to VC-25A.

Prezydencki transport lotniczy rozpoczął się w 1944 r., kiedy to samolot Douglas C54C (DC-4; znany również jako "Dakota") o oznaczeniu Sił Powietrznych VC-54, noszący przydomek "Święta Krowa" ("Sacred Cow"), został oddany do służby bezpośrednio prezydentowi Franklinowi D. Rooseveltowi.

W 1962 r. John F. Kennedy został pierwszym prezydentem, który poleciał odrzutowcem dostosowanym specjalnie do użytku prezydenckiego - zmodyfikowanym Boeingiem 707. Na przestrzeni lat używano kilku innych samolotów, a pierwszą z dwóch obecnie używanych maszyn dostarczono w 1990 r. za czasów administracji prezydenta George'a H.W. Busha.

Współczesne dwa Boeingi 747-200B oferują prezydentowi i jego świcie ponad 370 metrów kwadratowych powierzchni na trzech poziomach. Obejmuje to m.in. apartament prezydencki, gabinet medyczny, który może pełnić funkcję sali operacyjnej - na pokładzie stale przebywa lekarz. W samolocie znajdują się dwie kuchnie, które mogą wyżywić jednocześnie setkę osób.

Tankowanie w powietrzu i inne możliwości

Air Force One ma możliwość tankowania w powietrzu, co w praktyce oznacza nieograniczony zasięg. Elektronika pokładowa jest zabezpieczona przed impulsem elektromagnetycznym. Samolot jest jest wyposażony w zaawansowany sprzęt do bezpiecznej łączności, dzięki czemu może pełnić funkcję mobilnego centrum dowodzenia w razie ataku na Stany Zjednoczone.

Samolot jest utrzymywany i obsługiwany przez Prezydencką Grupę Transportu Lotniczego (Presidential Airlift Group), będącą częścią Biura Wojskowego Białego Domu.

W piątek i sobotę prezydent Stanów Zjednoczonych będzie przebywał w Polsce, gdzie m.in. ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ze stacjonującymi w Polsce amerykańskimi żołnierzami.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce.