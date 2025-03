Dowództwo ukraińskie zaznaczyło, że Ka-52 to śmigłowiec szturmowy używany przez siły rosyjskie do zwiadu i ataków na cele naziemne. Wojska rosyjskie używają śmigłowców transportowych Mi-8 do przewozu personelu i ładunków, a także do wspierania operacji lądowych.

Atak rakietowy na tyłach wroga

"Wszystkie śmigłowce zostały zniszczone przez uderzenia rakietowe na tyłach wroga, gdzie przeciwnik stworzył punkt startowy dla lotnictwa – zamaskowaną pozycję do szybkiego przemieszczania statków powietrznych lub do ataków z zaskoczenia na siły bezpieczeństwa i obrony Ukrainy" – podano w komunikacie na Telegramie.

"Wróg myślał, że jest nieosiągalny"

"Wróg po raz kolejny myślał, że jest nieosiągalny na głębokich tyłach. Po raz kolejny udowodniliśmy, że dla Sił Operacji Specjalnych nie ma rzeczy nieosiągalnych" – czytamy w komunikacie.