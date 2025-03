Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zadeklarował, że Rosja wstrzymała atak dronowy na ukraińską infrastrukturę po rozmowie prezydentów.

Pieskow: Rosja strąciła własne drony

Pieskow poinformował, że Rosja rzekomo unieszkodliwiła kilka swoich dronów, które już były w powietrzu, i wstrzymała atak na cele ukraińskie.

Reklama

Według niego Putin nie dał rozkazu wznowienia ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, a pauza w atakach ze strony Rosji trwa.

Pieskow oskarżył jednocześnie Kijów o zaatakowanie rosyjskiej infrastruktury energetycznej. Brak zdolności do porozumienia kijowskiego reżimu jest ewidentny i to nie może nie niepokoić. Wydarzenia ostatniej nocy, poranka, mam na myśli ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, są tego najlepszym dowodem – powiedział Pieskow, cytowany przez Interfax.

Według Pieskowa informacja o decyzji Putina "była już szeroko dostępna". Kijowski reżim niczego nie zrobił, by (ataki) odwołać – dodał.

Reklama

Zełenski: Rosja zaatakowała wbrew obietnicy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył z kolei Rosję o zaatakowanie ukraińskiej infrastruktury energetycznej wbrew obietnicy złożonej podczas wtorkowej rozmowy przywódców USA i Rosji.

Po rozmowie Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem, kiedy to Putin powiedział, że jakoby wydaje rozkaz wstrzymania ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, było w nocy 150 dronów, atakujących między innymi infrastrukturę energetyczną – powiedział ukraiński prezydent.

Były ataki na transport. Niestety, zostały trafione dwa szpitale. Innymi słowy, deklaracje Putina stoją w sprzeczności z rzeczywistością– oznajmił Zełenski.

Strona ukraińska podała wcześniej, że nocą Rosjanie zaatakowali Ukrainę 145 dronami i kilkoma rakietami.

Pieskow: Trump i Putin sobie ufają

Rzecznik Kremla przekazał też, że Putin rozmawiał z Trumpem o żądaniu Moskwy, by Zachód zakończył wsparcie militarne dla Ukrainy i nie udostępniał jej informacji wywiadowczych. Tymczasem prezydent USA oświadczył we wtorek, że w rozmowie z Putinem nie poruszył kwestii pomocy dla Ukrainy.

Pieskow dodał, że Trump i Putin rozumieją się wzajemnie, ufają sobie i mają zamiar krok po kroku normalizować dwustronne stosunki.

We wtorek po rozmowie Putina z Trumpem ukraiński prezydent oświadczył, że jeśli dojdzie do porozumienia w sprawie wstrzymania ataków na obiekty infrastruktury, a Rosja nie będzie go przestrzegała, to Ukraina nie pozostanie bierna. Nie może być tak, że Rosja będzie atakowała naszą energetykę, a my będziemy milczeć. Nie będziemy – zapewnił.