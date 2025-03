Uchwała dotycząca Tarczy Wschód przyjęta

W czwartek Sejm debatował nad uchwałą dotyczącą Tarczy Wschód, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa Polski w ramach współpracy z Unią Europejską. Dokument został przyjęty większością głosów, jednak sprzeciw wobec niego wyrazili posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Reklama

Budka: Nie dajcie się oszukać Kaczyńskiemu

W Polsat News europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka ostro skrytykował postawę przeciwników rezolucji. Proszę państwa, nie dajcie się oszukać Kaczyńskiemu. Jego posłowie w Europarlamencie ramię w ramię z antyeuropejskimi populistami głosowali przeciwko bezpieczeństwu Polski – przekonywał polityk KO. Budka podkreślił, że politycy PiS wielokrotnie sprzeciwiali się kluczowym decyzjom dotyczącym obronności, zarówno w Sejmie, jak i w Parlamencie Europejskim.

Według Budki, stanowisko PiS w sprawie Tarczy Wschód wpisuje się w tradycję liberum veto, które w przeszłości osłabiało Polskę. Nic bardziej głupiego nie można powiedzieć w tej sprawie. Dzisiaj przez zasadę jednomyślności Orban potrafił blokować chociażby pieniądze, które należały się Polsce jako zwrot kosztów ponoszonych przy pomocy na Ukrainie – ocenił.

"Dwudziestopierwszowieczna Targowica"

Reklama

Zdaniem Budki, Polska powinna wzmacniać swoje bezpieczeństwo poprzez współpracę z UE i NATO, a działania PiS działają na korzyść przeciwników Europy. Powtórzę to z pełną mocą i świadomością: takie zachowanie parlamentarzystów PiS-u, czy w Europie, czy w Polsce, można określić mianem dwudziestopierwszowiecznej Targowicy – powiedział Budka.

Głosowanie w Sejmie nad uchwałą

Głosowanie nad uchwałą w Sejmie zakończyło się wynikiem 220 głosów za, przy 171 głosach przeciw. Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do decyzji posłów PiS i Konfederacji, stwierdził, że "dzisiejsze głosowanie okrywa was hańbą i wstydem". Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński uznał, że przyjęta rezolucja może prowadzić "co najmniej do wielkiego osłabienia Sojuszu" oraz potencjalnie do jego likwidacji.