W przyjętej poprawce podkreślono, że ochrona granic lądowych, powietrznych i morskich UE przyczynia się do bezpieczeństwa całej UE, a w szczególności jej wschodniej granicy. Zaznaczono, że Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony powinny być sztandarowymi projektami unijnymi, służącymi wspieraniu odstraszania i przezwyciężaniu potencjalnych zagrożeń ze wschodu.

Tarcza Wschód to "projekt dla wzmocnienia całej Europy"

Wprowadzenie poprawki do rezolucji w sprawie białej księgi o przyszłości europejskiej obrony zaproponowała grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Tarcza Wschód to nie tylko projekt dla Polski, to projekt dla wzmocnienia całej Europy - skomentował europoseł PO Andrzej Halicki, przewodniczący delegacji PO-PSL w PE.

Tarcza Wschód to priorytet Polski

Halicki dodał, że Tarcza Wschód powinna mieć europejskie wsparcie. Eurodeputowany PO Michał Szczerba uznał poparcie PE dla Tarczy Wschód, która jest inicjatywą Tuska i priorytetem polskiej prezydencji w Radzie UE, za wyraźny sygnał, że to "Polska wyznacza kierunek myślenia o bezpieczeństwie".